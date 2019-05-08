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Fransız polisinden rehine operasyonu

Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında bulunan kafede rehine alınan 4 kişinin kurtarıldığı ve saldırganın yakalandığı bildirildi

AA | 08.05.2019 - 03:03..
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Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine başlatılan operasyon sona erdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Blagnac'da silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine dün başlatılan operasyon tamamlandı.

Fransız polisinden rehine operasyonu

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişiyi rehin alan saldırganın yakalandığını açıkladı.

Haute Garonne Valiliğinden yapılan açıklamada da rehinelerin kurtarıldığı belirtildi.

SALDIRGAN 17 YAŞINDA

Toulouse Savcısı Dominique Alzeari ise söz konusu saldırganın 17 yaşında olduğunu söyledi. Alzeari, rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

 

Blagnac'da dün yerel saatle 16.20 sularında silahlı ve kasklı bir kişi kafeye girmiş ve 4 kişiyi rehin almıştı. Güvenlik güçleri bunun üzerine operasyon başlatmıştı.

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