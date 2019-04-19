Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde 16 Nisan'da 'kısa devre' nedeniyle yangın çıkmış ve katedralin büyük bir kısmı hasar görmüştü.

TEK TESELLİ CAN KAYBI YAŞANMAMASI

Yaşanan üzücü olayın tek tesellisi ise hiçbir can kaybının yaşanmaması oldu. Katedralde meydana gelen yangınla ilgili ise soruşturma açıldı ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TADİLAT 5 SENEDE TAMAMLANACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, katedral için şu ana kadar 1 milyar euro topladıklarını ve tadilatın 5 sene içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

SARI YELEKLİLER NOTRE DAME YAKININDA GÖSTERİ YAPAMAYACAK

Fransız polisi ise her hafta cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerinin rotasını değiştirmek istiyor. Notre Dame çevresinde yaşanabilecek herhangi bir protesto gösterisinin önüne geçmek isteyen hükümet, yasak getirdi.

Hükümetin aldığı yeni karara göre; Sarı Yelekliler, Notre Dame'ın çevresinde gösteri yapamayacak.