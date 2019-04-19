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Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

Fransız polisi, Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın için Sarı Yelekliler'i uyardı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 13:16..
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Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan 850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde 16 Nisan'da 'kısa devre' nedeniyle yangın çıkmış ve katedralin büyük bir kısmı hasar görmüştü.

Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

TEK TESELLİ CAN KAYBI YAŞANMAMASI

Yaşanan üzücü olayın tek tesellisi ise hiçbir can kaybının yaşanmaması oldu. Katedralde meydana gelen yangınla ilgili ise soruşturma açıldı ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

TADİLAT 5 SENEDE TAMAMLANACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, katedral için şu ana kadar 1 milyar euro topladıklarını ve tadilatın 5 sene içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

SARI YELEKLİLER NOTRE DAME YAKININDA GÖSTERİ YAPAMAYACAK

Fransız polisi ise her hafta cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerinin rotasını değiştirmek istiyor. Notre Dame çevresinde yaşanabilecek herhangi bir protesto gösterisinin önüne geçmek isteyen hükümet, yasak getirdi.

Hükümetin aldığı yeni karara göre; Sarı Yelekliler, Notre Dame'ın çevresinde gösteri yapamayacak.

Fransız polisinden Sarı Yelekliler'e Notre Dame yasağı

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