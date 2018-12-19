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Fransız polisine 300 euro prim

Fransa hükümeti, "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında görevlendirilen 111 bin polise 300 euro ikramiye vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 21:20..
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Fransız polisine 300 euro prim

Fransa hükümeti zamları protesto eden Sarı Yeleklilere şiddet uygulayan polisler hakkında yeni bir karar aldı. Macron'un emriyle protestolarda görev alan Fransız polisine teşvik primi verilecek.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Macron'un kararıyla akaryakıt ürünlerine zam yapılacağının açıklanmasının ardından Sarı Yelekliler 17 Kasım'da sokağa indi.

Fransız polisinin de Sarı Yeleklilerin şiddetli eylemine aynı şekilde cevap vermesiyle Paris sokakları savaş alanına döndü.

Binlerce kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından polisler hakkında yeni bir karar alındı.

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EKONOMİK KRİZDE 33 MİLYON EURO PRİM

Ekonomik kriz bahanesinin arkasına sığınarak akaryakıt ürünlerine zam yapmak isteyen Macron, şiddetçi polise prim vereceğini duyurdu.

Çıkan olaylarda görev yapan 111 bin polise 300'er euro prim verilecek. Ekonomik krizin olduğu belirtilen Fransa, polislere tam 33 milyon 300 bin euro prim ödeyecek.

 

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Fransız polisine 300 euro prim

Fransız polisine 300 euro prim

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