Fransız polisine dur diyen yok

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ve son olarak da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuyla alevlenen gösteriler devam ediyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ 500 KİŞİ YARALANDI

Eylemlerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

BÖCEK ILACI SIKAR GİBİ BİBER GAZI SIKTILAR

Fransız polisi her geçen gün şiddetin dozunu artırıken AB'den her hangi bir uyarı gelmedi. Son olarak Fransız polisi, Macron'a karşı oturma eylemi yapan protestoculara karşı biber gazı sıktı.

Fransız polisinden oturan protestoculara biber gazı İZLE