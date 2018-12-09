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Fransız polisinin ateş açtığı gencin parmakları koptu

Paris sokaklarında eylemcilere müdahale etmek isteyen Fransız polisi, bir gencin el parmaklarını kaybetmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 11:56..
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Fransız polisinin ateş açtığı gencin parmakları koptu

Fransız hükümetinin yaptığı açıklamaları yetersiz bularak protestolarına cumartesi günü de devam eden 'Sarı Yelekliler'e polis sert müdahalede bulundu.

Fransız polisinin ateş açtığı gencin parmakları koptu

POLİS PROTESTOCULARA MERMİ KULLANDI

Fransa'nın birçok şehrinde yaşanan protesto gösterileri nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dün kameralara yansıyan görüntülerde ise; polis göstericilerden birini hiç gözünü kırpmadan vurdu.

Polis Paris'de ateş açtı bir göstericinin eli koptu İZLE

PROTESTOCULARDAN BİRİNİN EL PARMAKLARI KOPTU

Göstericinin el parmaklarına gelen kurşun nedeniyle, genç zor anlar yaşadı. Hatta gencin el parmakları koptu. Göstericilerin yardım ettiği protestocu hemen hastaneye kaldırıldı.

Fransız polisinin ateş açtığı gencin parmakları koptu

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