Fransız polisinin ateş açtığı gencin parmakları koptu

Paris sokaklarında eylemcilere müdahale etmek isteyen Fransız polisi, bir gencin el parmaklarını kaybetmesine neden oldu.

7

Tarihe karışan meslekler

Artık sanal ortamda edinilen meslekler normal hayatta olan mesleklerden daha fazla. Peki ya teknoloji bu kadar gelişmeden önce ne tür meslekler vardı?