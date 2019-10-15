taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.927
Euro
6.5397
Altın
1493.17
Borsa
93981.39
Gram Altın
284.495
Bitcoin
49636.66

Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, milli maç öncesi oyuncularımızı tehdit etmesine rağmen, takımımız beraberlik golü atarak taraftarlarının önünde asker selamı verdi.

AA | 15.10.2019 - 00:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla sürerken, Avrupa ülkelerinden boş tehditler devam ediyor.

"TÜRK FUTBOLCULAR ASKER SELAMI VERİRSE.."

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.

Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

GOLÜMÜZÜ ATTIK, SELAMIMIZI VERDİK

A Milli Takımımız, 90 dakika mücadeleden kopmadı, birçok gol fırsatı kaçırdığı karşılaşmanın son dakikalarında 1-0 geri düşmesine karşın, Kaan Ayhan'ın golü ile eşitliği sağladı.

Ardından oyuncularımız, taraftarlarının önüne gelerek, asker selamını yaptı, Mehmetçik'e ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına moral verdi.

Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merih performansıyla takdir topladı

Merih performansıyla takdir topladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir