Fransız politikacıdan Türk Milli Takımına boş tehditler

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla sürerken, Avrupa ülkelerinden boş tehditler devam ediyor.

"TÜRK FUTBOLCULAR ASKER SELAMI VERİRSE.."

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.

GOLÜMÜZÜ ATTIK, SELAMIMIZI VERDİK

A Milli Takımımız, 90 dakika mücadeleden kopmadı, birçok gol fırsatı kaçırdığı karşılaşmanın son dakikalarında 1-0 geri düşmesine karşın, Kaan Ayhan'ın golü ile eşitliği sağladı.

Ardından oyuncularımız, taraftarlarının önüne gelerek, asker selamını yaptı, Mehmetçik'e ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına moral verdi.