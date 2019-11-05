Babalarının cami için hibe ettiği parayı geri istediler

1 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya'nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu.

2 Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı İtalyan şirketlerinden sonra Fransa da Doğu Akdeniz'de, Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.

3 Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Gölcük'te fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonuna, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

4 Ali Serim: Türkiye bağımsız denetimi yaygınlaştırmalı Bağımsız denetimin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Ali Serim, finansal desteği veya bağımsız denetim için harcanacak bütçenin iki üç misline kadar vergi matrahından indirime gidilmesini söyledi

5 Samsung Galaxy S11, 108 MP kamera ile gelecek Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S11 serisi, 108 MP kamera sensörlerini kullanacak.

6 Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Pervin Buldan'ı kızdırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e çok iyi hizmetler gidiyor" sözleri, HDP cephesinde tepkiyle karşılandı.