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Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

İtalyan şirketlerinden sonra Fransa da Doğu Akdeniz'de, Türkiye’nin itiraz ettiği bölgelerden çekiliyor.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 17:35..
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Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devi şirketler, bölgeden çekiliyor.

Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

İLK İTALYANLAR DOĞU AKDENİZ'DEN KAÇTI

İtalyan doğalgaz ve petrol arama şirketi Eni, Türk donanmasının bölgede varlığını sürdürmesi nedeniyle Doğu Akdeniz'den çekildiğini duyurmuştu.

ŞİMDİ DE FRANSIZLAR ÇEKİLDİ

Fransız şirketi ENI-TOTAL, eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 7. parselde sözde ruhsat için anlaşma imzalamıştı.

Türkiye ise kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak, sondaj çalışmasına izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Uyarının ardından ENI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii, 7. parseldeki çalışmalarda geri adım sinyali verdi. "Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz." dedi.

Fransızlar da Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı

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