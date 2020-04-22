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Fransızlar, koronavirüs sonrası daha az yıkanıyor

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler arasında duş alma oranında düşüş gözlendi.

Haber Merkezi |
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Fransızlar, koronavirüs sonrası daha az yıkanıyor

Fransa, koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

158 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, yaklaşık 21 bin kişi hayatını kaybetti.

IFOP araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, evlerine kapanan Fransızlar daha az yıkanıyor.

YÜZDE 67, KİŞİSEL TEMİZLİĞE ÖNEM VERİYOR

1016 kişinin katıldığı ankette, halkın yüzde 67'sinin günlük kişisel temizliğine dikkat ettiği belirtildi.

Fransızlar, koronavirüs sonrası daha az yıkanıyor

ERKEKLERDE DUŞ ALMA ORANI DÜŞTÜ

Koronavirüs salgını öncesinde erkeklerin yüzde 71'i her gün duş alırken, bu oran salgın sonrasında yüzde 61'e kadar geriledi.

Haftada iki kez duş aldığını belirten erkeklerin oranı ise yüzde 30...

Fransızlar, koronavirüs sonrası daha az yıkanıyor

KADINLARDA DA BENZER SONUÇ

Yine salgın dönemi öncesinde kadınların yüzde 81'i her gün yıkanırken, bu oran salgın sırasında yüzde 74'e düştü.

Başkalarıyla yaşayan insanların yüzde 70'i günlük temizliğe önem verirken, bu oran yalnız yaşayan erkeklerde yüzde 49 olarak kaydedildi.

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