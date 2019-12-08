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Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformunu bir yıldan fazla süredir protesto eden Fransızlar, geçtiğimiz gün aldıkları genel grev kararının ardından Macron’un istifasını istedi.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 16:01..
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Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

*Macron, démission: Macron istifa!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna yönelik protestolar ve grevler, artarak devam ediyor.

Uluslararası tren bağlantılarının kesilmesi, uçakların iptal olması ve toplu taşımacılığın çökmesiyle hayatın neredeyse tamamen durduğu ülkede, kamu ve özel sektör de dahil olmak üzere tüm çalışanlar protesto gösterilerine akın etti.

GÖSTERİCİLER YÖNETİM DEĞİŞİMİNDE KARARLI

Tüm dünya tarafından yakından takip edilerek eleştirilen polis şiddetinin önüne geçilememesi, başarısız yönetim ve tepki çeken kararlar, Fransızlar için bardağı taşıran son nokta oldu.

Fransızlar Macron’un istifasını istiyor VİDEO

Macron’un yönetime geldiği günden beri grev ve protestoların bitmemesi üzerine halk, son çare olarak Cumhurbaşkanı’nın istifasını istedi.

MACRON YÖNETİMİ TEPETAKLAK OLDU

Paris’te toplanan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Macron’un resmini ters çevirerek “Macron istifa!” çağrısında bulundu.

Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

Macron yönetiminin tepetaklak olduğunu haykıran göstericiler, hükümetin değişmemesi halinde ülkedeki kaosun bitmeyeceğini de vurguladı.

Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

Fransızlar Macron’un istifasını istiyor

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