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Fransızlar YPG için film yaptı

Suriye'deki terör örgütlerine verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyan Fransızlar, teröristler hakkında güzellemelerin yapıldığı bir film çekti.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 12:01..
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Fransızlar YPG için film yaptı

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı boyunca sürekli kalleş pusular kurup alçak saldırılar düzenledi.

Türk askeriyle çatışmayı girmeyi göze alamayan YPG'li teröristler, Avrupa'dan yıllardır büyük destekler alıyor.

Teröristleri besleyen ülkelerden biri de Fransa.

Bu desteği bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da defalarca doğruladı.

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLER KAHRAMANLAŞTIRILIYOR

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiği bahane edilerek silah ve para yardımına boğulan YPG'ye şimdi de film desteği sağlandı.

Fransızlar tarafından, kanlı terör örgütünün kadın yapılanmasının anlatıldığı bir film çekildi.

Filmde, iki terör örgütü YPG ile DEAŞ arasında yaşananlar anlatıldı.

Avrupa'dan ve Amerika'dan YPG'ye katılımların olmasına dikkat çekilen filmde, eli kanlı teröristler birer kahramanmış gibi izleyiciye gösterildi.

Fransızlar YPG için film yaptı

Fransızlar YPG için film yaptı

Fransızlar YPG için film yaptı

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