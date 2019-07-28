Kepez ilçesinde 'merdiven altı' üretilen midyelere yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'da bin 180 kilogram midyeye el konuldu

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Fransızlar YPG için film yaptı

Suriye'deki terör örgütlerine verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyan Fransızlar, teröristler hakkında güzellemelerin yapıldığı bir film çekti.