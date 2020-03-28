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Fransızların yüzde 26'sı: Korona laboratuvarda üretildi

Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan ankette virüsün doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 oldu.

AA | 28.03.2020 - 16:49..
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Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

YÜZDE 57: DOĞAL YOLLA ÇIKTI

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, koronavirüsün doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.

YÜZDE 26: LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının koronavirüsün üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.

Fransızların yüzde 26'sı: Korona laboratuvarda üretildi

ÇİN'DEN MASKE SİPARİŞİ

Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti. Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.

EVDEN 10 METREDEN FAZLA UZAKLAŞMAK YASAK

Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı.

Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.

Fransızların yüzde 26'sı: Korona laboratuvarda üretildi

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