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Fren yerine gaza basan kadın sürücü fırına daldı

İstanbul Sarıyer’de cadde üzerine park etmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca fırına daldı.

İHA | 13.11.2018 - 09:52..
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Dün saat 09.30 sıralarında Sarıyer’de iddiaya göre 34 JV 4341 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Filiz U., cadde üzerindeki fırının önüne park etmek istedi.

Ancak fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir anda fırına daldı.

FIRININ CAMI TUZLA BUZ OLDU

Kaza sonucu fırının camı tuzla buz olurken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Otomobil içecek dolabına çarparak dururken, çevredeki vatandaşlar ve fırın çalışanları ise büyük panik yaşadı.

Kazadan şans eseri kimse yara almadı.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü fırına daldı

KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazayı gören çevredeki esnaf koşarak fırına geldi. Şoka girmiş olan kadını araçtan çıkartan vatandaşlar, elleri titreyen kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sırasında ise içeride müşterilerin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

İhbar üzerine kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Maddi hasarın meydana geldiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ARABANIN ALTINDA BİRİSİ KALDI ZANNETTİM"

Kazayı gören Aydın Yerebasmaz, “Bir gümbürtü koptu, kafamızı bir çevirdik baktık ki araba içerideydi. Araba içeriye girmişti, arka farları yanıyordu. Koşarak fırladım çünkü genellikle orada birileri kahvaltı eder. Arabanın altında birisi kaldı zannettim, koşarak gittim ama Allah’tan kimse yoktu. Kadıncağız da şoka girmişti, arabadan biz indirdik. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Ölü ve yaralananın olmaması çok sevindirici. Kadın şoka girmişti, tir tir titriyordu” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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