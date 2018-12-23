taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

İzmir'de aracını çalıştırdığı sırada, fren yerine gaza basan sürücü M.Y. yönetimindeki otomobil denize uçtu

DHA | 23.12.2018 - 00:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi yakınındaki plajda M.Y., 35 GA 7676 plakalı otomobilini plajın yakınına park etti. Kısa süre sonra geri dönen M.Y., iddiaya göre otomobilini çalıştırdığı sırada fren yerine gaza bastı.

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

DENİZİN ORTASINDA ARACIYLA KALA KALDI

Bir anda hızlanan otomobil, içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Sürücü M.Y. ve yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, otomobili denizin ortasında görenler şaşkınlığını gizleyemedi. M.Y.'nin otomobili olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarıldı.

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

0
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir