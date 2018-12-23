Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi yakınındaki plajda M.Y., 35 GA 7676 plakalı otomobilini plajın yakınına park etti. Kısa süre sonra geri dönen M.Y., iddiaya göre otomobilini çalıştırdığı sırada fren yerine gaza bastı.

DENİZİN ORTASINDA ARACIYLA KALA KALDI

Bir anda hızlanan otomobil, içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Sürücü M.Y. ve yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, otomobili denizin ortasında görenler şaşkınlığını gizleyemedi. M.Y.'nin otomobili olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarıldı.