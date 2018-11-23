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Fren yerine gaza basınca kafenin bahçesine daldı

Ankara’da bir sürücünün park edeceği sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu 1 kişiye çarpan otomobil, kafenin bahçesine girdi.

İHA | 23.11.2018 - 16:32..
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurpamir Caddesi'nde müsait bulduğu bir alana otomobilini park etmek isteyen sürücü, iddiaya göre bir anda fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, kaldırım üzerinde yürüyen bir kadına çarparak kafenin bahçesine daldı.

Fren yerine gaza basınca kafenin bahçesine daldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle kafenin bahçesine uçan yaralı kadını bulunduğu yerden çıkartarak hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı olay yerinde hazır beklerken, polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fren yerine gaza basınca kafenin bahçesine daldı İZLE

"BEN DE SON ANDA KURTULDUM"

Kazada son anda kurtulduğunu belirten Cemal Eren, “Park etmek isterken arabayı durduramadı herhalde. Bayan bir sürücüydü, herhalde panikledi. Bir yaralı vardı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Bilinci yerindeydi ama durumu nasıldı bilmiyorum. Ben de son anda kurtuldum. Geldiğini görünce bir anlık hareketle kaçtım.” dedi.

Fren yerine gaza basınca kafenin bahçesine daldı

Fren yerine gaza basınca kafenin bahçesine daldı

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