Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta saat 19.00 sıralarında Esenyurt Ufuk Caddesi’nde kaza meydana geldi.

Fatma Ç., 06 AV 7079 plakalı otomobilini kullandığı sırada fren pedalı yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önünde bulunan 34 AFR 539 plakalı otomobile hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta bulunan Nurten K. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BİR SAAT BOYUNCA ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de arabada sıkışan Nurten K. içim kurtarma çalışması başlattı. Ön koltukta sıkışan kadın yaklaşık bir saat boyunca sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın hemen ambulansa bindirdi. Nurten K., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



