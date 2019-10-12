taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

Bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı. Öndeki araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

İHA | 12.10.2019 - 20:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Esenyurt’ta  saat 19.00 sıralarında Esenyurt Ufuk Caddesi’nde kaza meydana geldi.

Fatma Ç., 06 AV 7079 plakalı otomobilini kullandığı sırada fren pedalı yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önünde bulunan 34 AFR 539 plakalı otomobile hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta bulunan Nurten K. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BİR SAAT BOYUNCA ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de arabada sıkışan Nurten K. içim kurtarma çalışması başlattı. Ön koltukta sıkışan kadın yaklaşık bir saat boyunca sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın hemen ambulansa bindirdi. Nurten K., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

418
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

101
Ekrem İmamoğlu'ndan barış mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan barış mesajı

722
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

57
Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

204
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir