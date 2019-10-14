taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8967
Euro
6.5046
Altın
1486.46
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.841
Bitcoin
48960

Freni boşalan TIR kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak ku

Gaziantep'te freni boşalan TIR'dan atlayan sürücü Mehmet Kaynar yaralanırken, TIR kayalıklara çarparak durabildi.

DHA | 14.10.2019 - 05:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

kaza

 

Islahiye ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Mahallesi kırsalında 800 rakımlı Kurutepe mevkinde meydana geldi. Bir şirkette nakliyecilik yapan ve İskenderun'a giden Mehmet Kaynar'ın(45) kullandığı 31 Z 1560 plakalı TIR, rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı.

Freni boşalan TIR kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak ku

SON ANDA TIR'DAN ATLADI

TIR kontrolden çıkarken, sürücü Kaynar kendini araçtan dışarı attı. TIR ise büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Freni boşalan TIR kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak ku

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mehmet Kaynar'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Freni boşalan TIR kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak ku

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristlerin Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

50
Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

Putin: Trump'ın tweet'lerine bakmıyorum

9
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

30
Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi

Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi

4
Düzce şelaleriyle sonbaharda da turistleri ağırlıyor

Düzce şelaleriyle sonbaharda da turistleri ağırlıyor

7
Kosova'da Sırbistan'dan gelen oy zarfları hastanelik etti

Kosova'da Sırbistan'dan gelen oy zarfları hastanelik etti

4
Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir