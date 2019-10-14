Freni boşalan TIR kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak ku

Islahiye ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Mahallesi kırsalında 800 rakımlı Kurutepe mevkinde meydana geldi. Bir şirkette nakliyecilik yapan ve İskenderun'a giden Mehmet Kaynar'ın(45) kullandığı 31 Z 1560 plakalı TIR, rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı.

SON ANDA TIR'DAN ATLADI

TIR kontrolden çıkarken, sürücü Kaynar kendini araçtan dışarı attı. TIR ise büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mehmet Kaynar'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.