taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1739
Euro
6.9201
Altın
1287.01
Borsa
91482.45
Gram Altın
255.367

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Bursa'da, rampa aşağı inerken freni boşalan tuğla yüklü kamyon, tek katlı eve çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Fatih Demirer (38) yaralandı.

DHA | 08.05.2019 - 08:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kamyonun çarptığı evde yaşayan Suriyeli ailenin bireyleri, büyük şok yaşadı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON EVE GİRDİ

​Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinden yüklediği tuğlaları Bursa'daki bir inşaata getiren Fatih Demirer yönetimindeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken, freni boşaldı. Demirer, kamyonun hızını kesmek için kaldırıma sürdü. Tek katlı bir eve çarpan kamyon, yan yattı. Evde yaşayan Suriyeli 7 kişilik aile, gürültü üzerine panikle dışarı çıktı.
Kazada, kamyon şoförü Fatih Demirer yaralandı. Fatih Demirer, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

"KIZIMI ALIP DIŞARI KOŞTUM"

Kamyonun çarptığı evde yaşayan Hasan El Halid, çok korktuklarını belirterek, "Evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Yanımda yatan kızımı alarak hemen dışarı koştuk. Çok korktuk" dedi.

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

91
Saadet İstanbul'da aynı adayla yola devam edebilir

Saadet İstanbul'da aynı adayla yola devam edebilir

87
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

12
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

70
Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

15
İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

İran ekonomisi kötü gidişi sürdürüyor

32
İngiliz askerini fil öldürdü

İngiliz askerini fil öldürdü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir