Freni boşalan tuğla yüklü kamyon, eve çarpıp yan yattı

Kamyonun çarptığı evde yaşayan Suriyeli ailenin bireyleri, büyük şok yaşadı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON EVE GİRDİ

​Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinden yüklediği tuğlaları Bursa'daki bir inşaata getiren Fatih Demirer yönetimindeki 45 LJ 224 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken, freni boşaldı. Demirer, kamyonun hızını kesmek için kaldırıma sürdü. Tek katlı bir eve çarpan kamyon, yan yattı. Evde yaşayan Suriyeli 7 kişilik aile, gürültü üzerine panikle dışarı çıktı.

Kazada, kamyon şoförü Fatih Demirer yaralandı. Fatih Demirer, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"KIZIMI ALIP DIŞARI KOŞTUM"

Kamyonun çarptığı evde yaşayan Hasan El Halid, çok korktuklarını belirterek, "Evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Yanımda yatan kızımı alarak hemen dışarı koştuk. Çok korktuk" dedi.

































