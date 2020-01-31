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Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu

Trabzon'da, sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüsün freni patlayınca, 4 yolcu yola atlayarak kurtuldu. Yaralanan yolcular, çevre hastanelere kaldırıldı.

İHA | 31.01.2020 - 16:48..
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde, 4 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ise içinde bulunmadığı park halindeki minibüsün freni boşaldı.

YOLCULAR MİNİBÜSTEN ATLADI

Minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken, panikleyen yolcuların minibüsten atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi.

Minibüsün freni patladı, yolcular teker teker atladı

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu


Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu

Freni boşalan yolcu minibüsü faciaya yol açıyordu


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