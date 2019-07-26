Freni patlayan kamyon Arnavutköy'de şarampole yuvarlandı

Arnavutköy Boğazköy İsmet İnönü Caddesi’nde seyir halinde bir kamyon, yolda seyir halindeyken bir anda freni patladı.
KAMYON YAN DEVRİLDİ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu, şarampole yuvarlanarak yan yan devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yan devrilen hafriyat kamyonu içerisinde kalan şoförü gören çevredeki vatandaşlar, müdahale etti. Şoför mahallinden vatandaşlar tarafından çıkarılan ve hafif yaralı olan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı VİDEO
DEVRİLEN KAMYON VİNÇLE KALDIRILDI
Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan sürücü, ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yol üzerine güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yol üzerine devrilen demir korkulukları kaldırdıktan sonra yan devrilen kamyonu vinçle olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.