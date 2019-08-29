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Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen 11 araca çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

DHA | 29.08.2019 - 01:44..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı.

Gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freni patlaması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti VİDEO

12 KİŞİ YARALANDI

11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti

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