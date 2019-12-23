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Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet önce karı-kocaya daha sonra araçlara çarptı.

İHA | 23.12.2019 - 15:36..
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Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonetin frenleri patladı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce yolda yürüyen Asiye ve Ali Sazoğlu çiftine, sonrasında ise önünde seyir halinde bulunan ve yolda park halindeki araçlara çarparak durabildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Toplamda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 54 ZK 117 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkışan Ali Sazoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Asiye Sazoğlu ise yaralandı.

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında kaçan kamyonet sürücüsünün ise bir süre sonra teslim olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

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