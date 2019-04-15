taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7948
Euro
6.5631
Altın
1287.765
Borsa
95867.89
Gram Altın
240.127

Freni patlayan otomobil sürücüsü ölümden döndü

Beyoğlu’nda yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan otomobil kontrolden çıktı.

İHA | 15.04.2019 - 10:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, sokağın boş olması faciayı önlerken otomobil duvara çarparak durabildi.

Otomobilin kontrolden çıktığı ve sokak kedisinin can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

FRENİ PATLADI, TAŞ DUBALAR SAYESİNDE DURDU

Kaza, Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Sipahi Fırın Sokak’ta meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi’nden yokuş aşağı inen 35 AD 5958 plakalı otomobilin bir anda freni arıza yaptı.

İçinde 3 kişinin bulunduğu araç Aynalı Çeşme Caddesi’nden aşağıya doğru hızla ilerlemeye başladı. Cadde bitişiğinde bulunan Sipahi Fırın Sokağı’na direksiyon kıran sürücü hız nedeniyle virajı alamayınca önce sokağın başında bulunan duvara daha sonra da kaldırımda bulunan taş dubalara çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı duvarda hasar meydana geldi.

Freni patlayan otomobil sürücüsü ölümden döndü ViDEO

Freni patlayan otomobil sürücüsü ölümden döndü

KEDİNİN CAN HAVLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR

Bu sırasında cadde ve sokağın boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokakta bulunan vatandaşlar da araç içindeki yaralılara yardım etti. Yaralılar Taksim İlkyardım Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın çarptığı duvar önündeki kaldırımda bulunan bir kedi de yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıktığı anlar ve kedinin can havliyle kaçmaya çalışması yer alıyor.

''İKİ YARALIYA YARDIM ETTİM''

Yaralılara yardım eden esnaf Özgür Akkaya, “İçeride oturuyordum bir ses duydum. Dışarı koştum, araba duvara çarptı. Hemen yardımına koştum, iki kişi yaralıydı. Onları dışarı çıkarttım” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

89
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

414
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

46
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

86
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

245
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

32
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir