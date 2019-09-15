Freni patlayan su tankerinden atlayıp hayatını kaybetti

Mutlukent Kavşağı Dicle Caddesi'nde, Erdal Y. yönetimindeki Gebze Belediyesi'ne ait çim sulama tankerinin freni boşaldı.
ARAÇTAN ATLAYARAK KENDİSİNİ KURTARMAK İSTEDİ
Geriye doğru kayan aracın hakimiyetini kaybeden sürücü Erdal Y., araçtan atlayarak kendisini kurtarmak istedi.
Yere düşen Erdal Y.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Erdal Y., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATTI
Erdal Y.'nin cenazesi Gebze Mezarlığı morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.