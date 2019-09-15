Freni patlayan su tankerinden atlayıp hayatını kaybetti

ABD'de sürekli saç ve ten rengi ile eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Trump, görüntüsünün nedenini enerji tasarrufu sağlayan ampüllere bağladı.

Hakkari'de yaralı halde yakalanan PKK'lı teröriste müdahale eden komandolar, teröristin anne ve babasıyla görüşmesini de sağladı.

4

Şevket Çoruh ve meslektaşı dün İzmir'de saldırıya uğradı

Oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Akkoyunlu, tiyatro oyunundan sonra gittikleri restoranda köpeklere saldıran bir grup gördü. Oyuncuların uyarılarını dikkate almayan grup, bir de oyunculara saldırdı.