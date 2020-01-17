Freni patlayan vinç, araçların arasına daldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni patlayan vincin 4 otomobili biçtiği kaza, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

FRENİ PATLADI

M.U. idaresindeki 22 KA 861 plakalı vinç, Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan İzmit merkeze inmek için Santral Yokuşu'na girdi. Ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu yokuştan aşağıya inen vincin, bir anda frenleri patladı.

SÜRÜCÜLER ŞOKA GİRDİ

Sürücünün kontrolünden çıkan vinç, 4 otomobile çarparak yokuşun bitiminde yan yattı. Ön tekerleri çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan ve dumanların yükselmeye başladığı vinçteki sürücü ağır yaralandı. Kazada vinçte yolcu kısmında bulunan N.Ç., ile 41 AG 138 plakalı otomobildeki sürücü E.Y. hafif yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan diğer sürücüler şok geçirdi.

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VİNÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı görenlerin ilk olarak yardıma koştuğu alanda ağır yaralı sürücü, hurdaya dönen ve dumanların çıktığı araçtan çıkarılarak yol kenarına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç sürücü M.U., yanındaki N.Ç. ve diğer sürücü E.Y. ambulanslara alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.