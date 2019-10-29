Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

İsmi belirlenemeyen vinç sürücüsü, aracın bir anda freninin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ YAN YATTI

Sürücü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı.

TRAFİK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE VERİLDİ

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, vincin yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü bir şekilde verildi.