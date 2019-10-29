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Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

Erzurum-Çat karayolunda freni patlayan vinç, yan yattı. Sürücü ve yanındaki bir kişi hafif yaralandı.

İHA | 29.10.2019 - 15:48..
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İsmi belirlenemeyen vinç sürücüsü, aracın bir anda freninin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

ARAÇ YAN YATTI

Sürücü, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı.

Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

TRAFİK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE VERİLDİ

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, vincin yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü bir şekilde verildi.

Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

Freni patlayan vinç yan yatınca trafik felç oldu

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