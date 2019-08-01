Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durdurdu

Zelenograd şehrinde kamyon sürücüsü, aracını park etti, ancak el frenini çekmeyi unuttu.

KAMYON PARK HALİNDEKİ PAHALI ARACA ÇARPIYORDU

Bu sırada aracından inen sürücü, giderken kamyonun hareket ettiğini gördü. Tır neredeyse önde bulunan park halindeki 5 milyon ruble, yani yaklaşık 700 bin lira değerindeki araca çarpıyordu.

Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durduran sürücü VİDEO



SÜRÜCÜ KAMYONA ASILDI

Rus sürücü ise tüm vücut gücünü ortaya koyarak son bir hamle yaptı ve kamyonu durdurmayı başardı. O anlar ise kameralara yansıdı.