taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5833
Euro
6.1698
Altın
1406.67
Borsa
101742.36
Gram Altın
252.349

Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durdurdu

Rus sürücünün el frenini çekmeyi unutması neredeyse pahalıya mal oluyordu.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Zelenograd şehrinde kamyon sürücüsü, aracını park etti, ancak el frenini çekmeyi unuttu.

Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durdurdu

KAMYON PARK HALİNDEKİ PAHALI ARACA ÇARPIYORDU

Bu sırada aracından inen sürücü, giderken kamyonun hareket ettiğini gördü. Tır neredeyse önde bulunan park halindeki 5 milyon ruble, yani yaklaşık 700 bin lira değerindeki araca çarpıyordu.

Freni tutmayan kamyonu kapısından yakalayıp durduran sürücü VİDEO

SÜRÜCÜ KAMYONA ASILDI

Rus sürücü ise tüm vücut gücünü ortaya koyarak son bir hamle yaptı ve kamyonu durdurmayı başardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

166
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

120
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

337
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

18
Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

125
İran, riyalden 4 sıfır atıyor

İran, riyalden 4 sıfır atıyor

32
İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir