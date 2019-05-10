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Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı

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2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

1 2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti Bingöl'de derede arkadaşlarıyla şakalaşan bir lise öğrencisi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. O naların görüntüleri ortaya çıktı.

2 Freni tutmayan otomobil merdivenlerden düştü: 1 yaralı Ankara'da freni tutmayan otomobil merdivenlerden düşerek park halindeki araca çarptı, bir kişi yaralandı.

3 Sarı Yelekliler Fransa'nın turizmini olumsuz etkiledi Fransa'da Sarı Yelekler'in 5 aydan fazla devam eden gösterileri ülke turizmini olumsuz yönde etkiledi.

4 Eski CIA ajanı gazeteciye bilgi sızdırmaktan tutuklandı ABD'li eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı, bir basın mensubuna El Kaide ile ilgili gizli belge sızdırma suçlamasıyla tutuklandı.

5 Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa kıtasında yükselen ABD egemenliğine karşı güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele mesajı verdi.

6 Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümünde Moskova’da törenler düzenlendi.