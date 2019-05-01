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Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nün son misafirleri olan pelikanlar, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

AA | 01.05.2019 - 04:20..
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Tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü'ne yaklaşık 200 civarında pelikan geldi.

Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

PELİKAN SÜRÜLERİ TARİHİ BÖLGEDE

Frigya'nın cazibe merkezi olarak adlandırılan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor. Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntüler oluşturdu.

Frigya'nın yeni konukları pelikanlar oldu VİDEO

Göle gelen yerli ve yabancı turistler, pelikanları fotoğraflamaya çalıştı. Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİ

Emre Gölü Sosyal Tesisi İşletmecisi Mustafa Gökmen, pelikanların nisan ayının ortalarından itibaren göle geldiğini söyledi. Pelikanların gölde sürekli görülmediğini dile getiren Gökmen, şunları kaydetti:

Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

"Göçmen kuşlar, genellikle nisan ve mayıs aylarında göle geliyor. Farklı kuş çeşitleri de var ama en çok pelikanlar ağırlıkta. Gözlemlediğimiz kadarıyla da pelikanlar yaklaşık 200 civarında ve sürü halinde hareket ediyorlar. Emre Gölü tatlı su kaynağı olduğu için çok sayıda balık çeşidi bulunuyor. Pelikanlarda gölün sığ noktalarında avlanarak besleniyor. Pelikanların, avlanma zamanlarında göl üstünde topluca hareketleri de tesise gelen ziyaretçilerimizin büyük dikkatini çekiyor."

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