Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan ve İstanbul tafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

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İzolasyon malzemesinin kurumasının ardından köprü üzerinde ilk kat asfalt döküm çalışmaları başlandı. "Mastik Asfalt" olarak adlandırılan ilk kat asfalt özel bir makineyle köprü üzerinde izolasyon malzemelerinin üzerine seriliyor. Üzerine silindir çıkmayan bu ilk kat asfalt kendi kendine kurumaya bırakılıyor.

Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi orta bölüme kadar ilk kat asfaltlanmış durumda. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor.

Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışması başladı VİDEO

İKİNCİ KAT ASFALTIN ATILMASININ ARDINDAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILACAK

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak. Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle sıkıştırılacağı öğrenildi.

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.

TEM DE BAKIMA ALINDI

Öte yandan TEM İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası, yapılacak çalışma nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Çalışmanın 9 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.