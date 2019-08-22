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FSM Köprüsünde intihar

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan bir kişi, hayatını kaybetti.

İHA | 22.08.2019 - 02:16..
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İntihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıkan kimliği belirlenemeyen erkek şahıs denize atladı. Daha sonra denizde erkek bir şahsın olduğunu gören sahil güvenlik ekipleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

FSM Köprüsünde intihar

CANSIZ BEDENİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri erkek şahsın cansız bedenini kıyıdaki bir tekneye alarak çalışmalara başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından erkek şahsın cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü. Şahsın kimlik bilgilerinin de öğrenilmesi için çalışmalar başlatıldı.
İntiharın sebebi araştırılıyor.

FSM Köprüsünde intihar

FSM Köprüsünde intihar

FSM Köprüsünde intihar

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