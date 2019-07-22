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FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi

27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İHA | 22.07.2019 - 09:56..
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan çalışmaların 26'ncı gününe girildi.

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi ViDEO

EDİRNE İSTİKAMETİNDE ÇALIŞMALAR GECE BAŞLADI

Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi start aldı.

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi

ESKİ ASFALT KAZINDI

Çalışmalarda eski asfalt kaldırıldı. Eski asfalt kazındı, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyandı.

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi

KURBAN BAYRAMI'NA KADAR TAMAMLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Çalışmalarda gelinen son durum ise drone ile havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışması havadan görüntülendi

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