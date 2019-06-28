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FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

FSM Köprüsü'nde 52 gün sürecek olan asfaltlama ve onarım-bakım çalışmalarının başlamasının ardından İstanbulluların da trafik çilesi başlamış oldu.

AA & Ensonhaber | 28.06.2019 - 09:16..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE YOĞUN

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik durma noktasına gelirken, geçişler köprü geçişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise yoğunluk yaşanırken, köprü çıkışında trafik aşırı yoğunluğu var.

FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

AVRASYA TÜNELİ AÇIK

Dün gece bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli sabah saatlerinde tekrardan kullanıma açıldı.

Kullanıma açılmasıyla birlikte Avrasya Tüneli'nde de, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Anadolu'ya geçişler ise akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Ancak tünel, bu akşam da bakım çalışmaları nedeniyle bir kez daha trafiğe kapatılacak.

FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

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