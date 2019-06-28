FSM Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE YOĞUN

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya istikametinde trafik durma noktasına gelirken, geçişler köprü geçişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise yoğunluk yaşanırken, köprü çıkışında trafik aşırı yoğunluğu var.

AVRASYA TÜNELİ AÇIK

Dün gece bakım çalışmaları nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli sabah saatlerinde tekrardan kullanıma açıldı.

Kullanıma açılmasıyla birlikte Avrasya Tüneli'nde de, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Anadolu'ya geçişler ise akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Ancak tünel, bu akşam da bakım çalışmaları nedeniyle bir kez daha trafiğe kapatılacak.

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.