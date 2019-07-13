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FSM'de asfalt yenileme çalışmaları gece boyu sürdü

Afalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor.

DHA | 13.07.2019 - 07:52..
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27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfalt yenileme çalışmalarının bitmesine 35 gün kaldı.

FSM Köprüsü'nün Kocaeli istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmalarının 17'nci gününde yoldaki ilk kat asfalt olan 'Mastik Asfalt'ın döşenmesiyle ilk etap tamamlandı.

ARAÇLARIN ÜZERİNDEN GİDECEĞİ SON KAT ASFALTA AZ KALDI

Araçların üzerinden gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların son bölümünde 'Taş Mastik Asfalt' dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün Edirne yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Ekipleri, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

FSM'de asfalt yenileme çalışmaları gece boyu sürdü

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