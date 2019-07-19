FSM'deki bakım çalışmaları bayrama kadar bitecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 27 Haziran'da başlayan ve İstanbul trafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprüdeki çalışmanın daha önce 17 Ağustos'ta biteceği duyurulmuştu ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını söyledi.

"TAM KAPASİTEYLE İSTANBUL HALKININ HİZMETİNE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Cahit Turhan;"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.