FSM'de bakım çalışmalarının birinci etabı sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 17 gün önce başlayan ve İstanbul trafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprüde başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi.

GİDİŞ GELİŞ ANADOLU-AVRUPA İSTİKAMETİNDEN

Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı.

17 AĞUSTOS'TA TÜM ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILACAK

Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak.





