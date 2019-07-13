taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin asfaltlama çalışması tamamlandı.

DHA | 13.07.2019 - 13:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 16 gün önce başlayan ve İstanbul tafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı.

AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇİŞ YÖNÜ TAMAMLANDI

Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarının ardından köprü üzerinde şerit çizme çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

EDİRNE İSTİKAMETİ KAPATILACAK

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi VİDEO

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

SON GÜN 17 AĞUSTOS

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik, yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek.

Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

171
Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

83
S-400 teslimatı devam ediyor

S-400 teslimatı devam ediyor

184
Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

190
Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

Pucca hapis kararını üst mahkemeye taşıdı

240
ABD'den, Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

ABD'den, Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

135
Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

Rodrigues resmen Fenerbahçe'de

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir