Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 16 gün önce başlayan ve İstanbul tafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı.

AVRUPA'DAN ANADOLU'YA GEÇİŞ YÖNÜ TAMAMLANDI

Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarının ardından köprü üzerinde şerit çizme çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

EDİRNE İSTİKAMETİ KAPATILACAK

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak

FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi VİDEO

SON GÜN 17 AĞUSTOS

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik, yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek.

Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.

















