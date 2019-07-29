FSM'de trafik normale döndü

Bakım onarım çalışmaları tamamlandı, eski asfalt ve izolasyon söküldü, yenilendi, kumlama yapıldı, genleşme derzleri onarıldı.

İstanbul'un iki yakasını birleştiren köprülerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı.

Çalışmalar 27 Haziran'da başladı, 52 gün planlandı. Önce Ankara yönü trafiğe kapatıldı. İlk bölüm çalışması 17 Temmuz'da tamamlandı.

EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞTI

Sonrasında Anadolu-Avrupa yönündeki çalışmalar başladı. Önce köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler yenilendi, sonra ikinci etap asfalt çalışmalarına geçildi.

21 GÜN ERKEN AÇILDI

Asfalt makineleri ve silindirlerle 24 saat aralıksız çalışıldı. Son olarak yola şerit çizgileri çizildi. İkinci aşama da 14 gün sürdü.

SEVİNÇ KORNASI

Bu arada, FSM'nin açılmasına sevinen bazı vatandaşların geçiş sırasında korna çaldığı görüldü.