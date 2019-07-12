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FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan çalışmalarda ilk kat asfalt döküm işlemi tamamlandı. Son kat asfaltın dökülmesi için de asfalt makineleri ve silindirler köprü girişinde yerini aldı.

DHA | 12.07.2019 - 11:01..
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Köprünün birleşim yerlerinde ise tamiratlar yapılmıştı.

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

İLK KAT ASFALT TAMAM

Bu çalışmanın ardından köprü üzerine başlayan ilk kat asfalt olan "Mastik Asfalt" denilen malzemenin köprü üzerine döşenme işlemi tamamlandı. Araçların üzerinde gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar son aşamaya geldi. Bu asfaltı dökecek olan asfalt döküm makineleri ile silindirler köprünün Avrupa yakasında yerlerini aldı. Köprüde şu anda her iki yanda da köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler yenileniyor.

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

SON KAT ASFALT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ettiği Fatih Sultan Mehmet köprüsünde son kat "Taş mastik asfalt"ın dökülmesinin ardından şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler trafiğe açılacak. Ancak eş zamanlı olarak köprünün Edirne yönünde bulunan 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Öte yandan köprüdeki çalışmalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmaya devam ediyor.

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

FSM'deki çalışma 16'ncı gününde

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