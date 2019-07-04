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FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 50 gün sürecek çalışmaların ilk 1 haftası tamamlandı.

DHA | 04.07.2019 - 19:04..
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FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan ve İstanbul tafiğini felç eden asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı.

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi VİDEO

TABLİYELERİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor. Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor.

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor. İzolasyon malzemesinin sürülmesinin ardından köprünün üstü özel bir asfalt ile kaplanacak.

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor. Özellikle köprü bağlantı noktaları ve Avrasya Tüneli istikametlrinde yoğunluk artış gösterirken, otoyolların köprü bağlantılarında da trafik bulunuyor. İBB'nin anlık trafik verilrine göre İstanbul'da trafik yüzde 51 oranında bulunuyor.

FSM'deki bakım çalışması havadan görüntülendi

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