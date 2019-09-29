taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi.

Haber Merkezi | 29.09.2019 - 19:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar, geceyi sahil ve parklarda geçirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından bugün yaptığı açıklamada depremim bilançosunu verdi.

"320 DAİRE HASARLI, BİN 895 DAİREDE AZ HASAR VAR"

Oktay ; "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Norveç'ten getirilen ressam CHP'li belediyeye isyan etti

Norveç'ten getirilen ressam CHP'li belediyeye isyan etti

245
Kato Dağı'nda artık festival düzenleniyor

Kato Dağı'nda artık festival düzenleniyor

84
İstanbul'da yeni bir deprem daha

İstanbul'da yeni bir deprem daha

164
Fettah Tamince, Suudi Arabistan'a yatırım yaptı

Fettah Tamince, Suudi Arabistan'a yatırım yaptı

207
Beren Saat: Fotoğraftaki benim

Beren Saat: Fotoğraftaki benim

157
Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Trump: Her şeyi sizin için yaptım

77
Ekrem İmamoğlu, davet tartışmasına netlik kazandırdı

Ekrem İmamoğlu, davet tartışmasına netlik kazandırdı

545
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir