Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar, geceyi sahil ve parklarda geçirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından bugün yaptığı açıklamada depremim bilançosunu verdi.

"320 DAİRE HASARLI, BİN 895 DAİREDE AZ HASAR VAR"

Oktay ; "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.