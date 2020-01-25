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Fuat Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi açıklamaların ve uyarıların dikkate alınmasını istedi.

AA | 25.01.2020 - 00:18..
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜM SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Depremin ardından sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öte yandan, Fuat Oktay'ın, depremin ardından yürütülen çalışmaları takip etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Merkezine geçtiği öğrenildi.

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