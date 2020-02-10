Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

İdlib'de Rusya destekli rejim güçleri, Türk askerini bir kez daha hedef aldı.
Esad rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken, 5 askerimiz ise yaralandı.
FUAT OKTAY AÇIKLAMA YAPTI
Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.