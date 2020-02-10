Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

1 TSK destekli SMO, rejim askerlerini vurdu Rejime ait birlikler ilerlerken yapılan füze atışıyla askeri araç havaya uçuruldu.

2 Geçen yıl, banka masrafları için 65.6 milyar lira ödendi Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65.6 milyar liraya ulaştı.

3 MHP'den İdlib saldırısı açıklaması MHP tarafından, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısından sonra, partinin Twitter hesabından bir açıklama yayınlandı.

4 Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

5 Kılıçdaroğlu: İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan İdlib'de Esad rejimine bağlı güçlerin saldırısında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

6 Yönetici kadınların oranı arttı TÜİK'in açıkladığı 2010-2018 verilerine göre yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018'de 1,9 puan artarak yüzde 16,3'e yükseldi.