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Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklama yaparak,"Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. " dedi.

Analiz | 10.02.2020 - 17:05..
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İdlib'de Rusya destekli rejim güçleri, Türk askerini bir kez daha hedef aldı.

Esad rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 5 askerimiz şehit düşerken, 5 askerimiz ise yaralandı.

FUAT OKTAY AÇIKLAMA YAPTI

Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.

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