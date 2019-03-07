Fuat Oktay'ın S-400 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, hedeflerinin statik değil, dinamik olduğunu belirterek, hedefte geride kalındığında sızlanmadan, hemen düzeltici eylemlere geçip çok daha güçlü çözüm önerilerine gittiklerini anlattı.

"BİZİ HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇİREMEZLER"

Buna sadece siyasi ve sosyal hedeflerin değil, ekonomik ve teknolojik boyutun da dahil olduğunu dile getiren Oktay, şunları kaydetti: "Kim ne tür oyun, manipülasyon... Adına ne derseniz deyin. Diyelim ki geçen yılın ağustosunda, 15 Temmuz'dan sonraki yaşadığımız olaya bakın. Bizi, hiçbir şekilde hedeflerimizden vazgeçirmez. Böyle de güzel bir yetenek kazandı, Türkiye olarak bu kabiliyeti kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalar, bize Türkiye'ye muhteşem bir yetenek kazandırdı. Hangi şartlar altında olursak olalım, gerek içeride gerekse dışarıda güçlenerek çıkıyoruz. O beceriyi kazandık biz. Mutlak Türkiye'nin lehine dönüştürebilecek şekilde bir beceri kazandık. Bu Türkiye için bir kazançtır."

"S-400 TESLİMATI TEMMUZDA"

Oktay, Rusya'dan S-400 alımı hakkında, "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok." dedi.

MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN TÜRKİYE'NİN TUTUMU

ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin planının ne olduğunun sorulması üzerine Oktay, "Eli kulağında dediğimiz şey... Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var, 'bir gece ansızın gelebiliriz' olayı. Biz her zaman da şu anda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' noktasındayız. Zaten Cumhurbaşkanımız da bunu ilan etmişti. Bu bizim hazırlık düzeyimizi ve kararlılığımızı gösterir. Hazırlık düzeyimiz askeri, siyasi anlamdaki bir hazırlıktır. Ülke içerisindeki hazırlıklarımız, gerek müttefiklerimiz, dostlarımızla hazırlıklarımızdır. Bu hazırlıklar dün de tamamdı, bugün de tamam. Türkiye burada kartlarını çok açık oynar." yanıtını verdi.