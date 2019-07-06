Fuat Sevimay çevirisiyle James Joyce

Samuel Beckett, James Joyce için şöyle der: “Onun eserleri şeyle ilgili değil, o şeyin ta kendisidir.” Joyce, roman türünü bambaşka ihtimallerle tanıştıran sıra dışı bir yazar. Dilin ve anlatımın sınırlarını aşan üslubu ile sayısız yazarı etkisi altına alan Joyce, tüm bunları sadece Dublin ve İrlanda’yı anlatarak evrensel ve zamansız bir edebiyat kurmuştur…

(James Joyce)

SANATÇININ GENÇLİK PORTRESİ

Kitabın tanıtım bülteninde de dediği gibi, “Sanatçının Gençlik Portresi, gençlik ateşiyle öfkeli, kendinden emin, içinde fırtınalar kopan, çok çok tartışan ya da sadece dinlemekle, izlemekle yetinen ama yazarken, yazıyı konuşurken gürül gürül canlanan sanatçının belki de hiç değişmeyecek hikâyesi.”

Bu kitap, aslında Joyce’nin otobiyografisi. Joyce, bu romanı, Cizvit okullarında geçen çocukluğundan, üniversitede tanıştığı insanlardan, alkolik babasından, dindar annesinden, dönemin siyasi gerginliklerinden, inançla, kadınlarla ilişkisinden beslenerek yazmış. Roman, öte yandan Joyce’nin neden kalabalıktan ayrıldığını, ayrılmak zorunda kaldığını gösteren, serbest dolaylı anlatımın, bilinç akışı tekniğinin en güçlü örneklerinden…

Yeri gelmişken kitap hakkında yorumlara da yer verelim:

“Sanatçının Gençlik Portresi, İngiliz edebiyatının daimi bir parçası olarak kalacaktır.”

(Ezra Pound)

“Büyüleyici. Bir yetişkinliğe adım atma hikâyesi, belki de İngiliz edebiyatında bu türün başlıca örneği.”

(Karl Ove Knausgaard)

Sanatçının Gençlik Portresi

James Joyce

Çev.: Fuat Sevimay

İthaki Yay.

S.: 288

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Damla Karakuş

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