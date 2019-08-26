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Fuhuş baskınında 14 yaşındaki kız 4. kattan atladı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda polisin geldiğini fark eden kiralık evde kalan 14 yaşındaki N.G. adlı kız çocuğu, 4'üncü kattan atladıktan sonra hayatını kaybetti.

DHA | 26.08.2019 - 07:36..
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Yenişehir ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amiri ekipleri, kent genelinde günlük kiraya verilen evlerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Fuhuş baskınında 14 yaşındaki kız 4. kattan atladı

4. KATTAN ATLADI

Bu kapsamda, ihbar üzerine polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Kurt İsmail Paşa 2'nci sokaktaki bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği adrese gelen polisleri fark eden günlük kiralık evde kalan 14 yaşındaki N.G., balkonda kendini boşluğa bıraktı.

Fuhuş baskınında 14 yaşındaki kız 4. kattan atladı

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kız çocuğunun intihar ettiği evde bulunan 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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