1 Fransız Le Monde gazetesi: Diplomatik zafer Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı.

2 Bolu'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı Bolu’da jandarma ekiplerinin fuhuş yapılan eve düzenledikleri operasyonda 15 erkek, 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

3 Ukraynalı kadın İslamiyeti seçti Ukraynalı Vieronika İhor, 1 yıl önce online bir oyunda Kütahyalı Sadettin Dündar ile tanıştı. İslamı merak eden genç kadın araştırmaları sonucunda Müslüman oldu.

4 Sığırcık kuşları trafik akışını engelledi Çanakkale-İzmir istikametinde binlerce sığırcık kuşu karayoluna indi. Sürücüler sığırcıkların yoldan gitmesi için korna çalmak zorunda kalırken, kuşlar uzun süre trafiğin ilerleyişini aksattı.

5 Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığına gizlice bağışta bulanarak devlete yardımcı olmaya çalışan 81 vatandaşa Bakan Albayrak, teşekkür mektubu gönderdi.

6 Binali Yıldırım'dan köprü cezaları açıklaması Binali Yıldırım, köprü geçiş cezalarıyla ilgili olarak "Cezalar affedilecek, ödeyenlerin parası iade edilecek" dedi.