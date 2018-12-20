Bolu'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Göynük ilçesi Sünnet köyünde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenledikleri operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın ile 15 erkek suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yakalanan 15 erkek mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme şüpheli ev sahibinin tutuklanmasına, diğer 14 kişiye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi.
HIV VİRÜSÜ YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEK
Fuhuş baskını yapılan evde yakalanan Ukrayna, Moldovya ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. Kan tahlilleri alınan kadınlardan Özbek uyruklu C.R.’nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edildi.
Kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilirken, kadınlarla birlikte yakalanan 14 erkeğe C.R.’nin kanında HIV virüsüne rastlandığının yazılı olarak bildirileceği öğrenildi.