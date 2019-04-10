Fukuşima’da şehrin yüzde 40’ı güvenli ilan edildi

Japonya, Mart 2011’de meydana gelen Fukuşima felaketinden sonra Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'ne (TEPCO) ait olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Enerji Santrali’nin bulunduğu iki kasabadan birindeki tahliye kararını kısmen kaldırdı. Bölgede üç reaktörü Mart 2011 depremi ve tsunamiden dolayı eriyen tesisin yaklaşık 7 kilometre güneybatısında bulunan alanda, radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaltıldı.

Çalışmalar, Okuma kasabası sakinlerinin yüzde 40’ının evlerine geri dönmesini sağlayacak. Futuba kasabasındaki radyasyon seviyeleri ise bölgedeki diğer kasabalardaki gibi sınırda bulunuyor.

BÖLGE SAKİNLERİ GERİ DÖNMEKTE İSTEKSİZ

Eski sakinlerin çoğu, tesisin güvenli bir şekilde hizmetten alınmasıyla ilgili karmaşık süreç devam ettikçe geri dönmekte isteksiz olduklarını dile getirdi. Tahliye emrinin kaldırılmasına karşı olan bölge sakinleri, hükümetin, gelecek yaz gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları öncesinde geri dönmelerini teşvik ettiğini belirtti.

RADYASYONU BAŞKA YERLERE TAŞIYABİLİR

Japonya hükümeti toprağı temizlemek, ağaçları kesmek ve kirli bölgelerdeki ev ve yolları yıkamak suretiyle agresif bir temizlik programı başlattı ancak uzmanlar bunun büyük miktardaki radyoaktif atık oluşturarak radyasyonun bir yerden başka bir yere taşınmasına neden olacağını düşünüyor.

Japonya’nın Pasifik kıyısında ve Tokyo’ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Fukuşima’da Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğünde deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle santralde elektrik kesilmiş, sürekli soğutulması gereken reaktör aşırı ısınıp erimişti. Sekiz yıl önceki felaket ülkede Fukuşima’nın nükleer zehirle eş anlamlı olduğu algısını oluşturmuş, içme suyunun nükleer atıkla kirlenmesi sonucu bazı kasabalar tamamıyla tahliye edilmişti.