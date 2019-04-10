Fukuşima'ya komşu kasabaya kısmi yerleşim izni verildi

Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen dev dalganın sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santraline komşu Okuma kasabası için çıkarılan zorunlu tahliye emri kısmen kaldırıldı.

YÜZDE 40'I YENİDEN YERLEŞİME AÇILACAK

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, merkezi hükümet, deprem ve tsunaminin yol açtığı kazada reaktörlerinin üçünde nükleer sızıntı meydana gelen santralin 7 kilometre güneybatısındaki kasabanın yüzde 40'ının yeniden yerleşime açılacağını bildirdi.

Kararın bölgedeki serpinti ölçümlerinin insan sağlığı için zararlı seviyenin altına düşmesinin ardından alındığı belirtildi.

Kasabanın yerleşime açılan mahallelerindeki kayıtlı yerleşimci sayısının 367 olduğu ifade edildi. Bu rakam, tahliye emri öncesinde 10 bin 341 kişinin yaşadığı kasabanın nüfusunun yalnızca yüzde 3,5'ini oluşturuyor.

Öte yandan bölgedeki nükleer serpinti seviyesinin, nükleer santral çalışanları için normal kabul edilen seviyede olması ve hala kaza öncesindeki seviyelerin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle kasaba sakinleri evlerine dönme konusunda çekimser davranıyor.