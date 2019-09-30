Fulya Zenginer, gelin oldu

Küçük Kadınlar"ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Zenginer, düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

AYAKKABISININ ALTINA BEKARLARI YAZDI

Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.

MİLANO'DA TEKLİF ALDI

Fulya Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu Küntay Evren'den Milano'daki bir caddede evlenme teklifi almıştı. 'Evet' cevabını veren oyuncu, çevredekiler tarafından alkış yağmuruna tutulmuştu. Oyuncu yüzüğünü gösterdiği fotoğrafı paylaşmış, altına da şu notu düşmüştü: "Tamam bu sefer gerçek. 2017 yılında yani 27 yaşındayken asla ciddi duramayan tam bir kötü şaka kraliçesiydim, ikinci fotoğraftaki trollemeyi de o zaman yapmıştım eski takipçilerim bilir. Ve şimdiye gelecek olursam; aslında çok önce evlilik kararı almıştık ve ben onu teklif sanıyordum. Ama hayatımın aşkı bey ben hariç herkesin bildiği bir sürpriz hazırlamış ve sonunda 'Evet' dedim. Darısı başınıza, daha güzelleri sizin olsun sevenler sevdiklerine kavuşsun."







