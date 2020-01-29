taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.958
Euro
6.5579
Altın
1576.41
Borsa
119689.48
Gram Altın
301.993
Bitcoin
55622.44
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Düzce
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
SAĞLIK
KADIN
OTOMOBİL
KİTAP
BİYOGRAFİ
SEYAHAT
TEKNOLOJİ
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Kitap
Seyahat
Yerel Seçim
Funbou
Funbou
Özel Haber | 29.01.2020 - 20:12..
Haberler
Advertorial Mobil
Whatsapp ile paylaş
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
Hangi Kredi
Hangi Kredi
Tolgahan Sayışman, Şampiyon dizisiyle ekranlarda
Başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği ve güçlü kadrosuyla adından bu sezon oldukça söz ettirecek “Şampiyon”un ring sahneleri büyük ilgi gördü.
Black Latte
Günümüzde çoğu insan kilolarıyla barışık değil. Bununla birlikte fazla kilo birçok hastalığa da neden olmaktadır. Ne var ki artık Black Latte ile bu problem ortadan kalkıyor.
Altis resort
Alkolsüz aile oteli
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Ekrem İmamoğlu tatil tepkilerine cevap verdi
1044
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı
205
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı
244
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı
608
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem vergileri soruldu
1104
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga
336
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi kabul edildi
515
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Veyis Ateş'in Kızılay başkanına 'FETÖ'cü müsün?' sorusu
21,019 kez izlendi
2
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk çalışmalarına başladı
13,843 kez izlendi
3
Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu
2,244 kez izlendi
4
TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı
4,703 kez izlendi
5
Karamollaoğlu: Deprem vergilerine ne oldu?
3,821 kez izlendi
6
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a hoş geldin videosu
6,793 kez izlendi
7
Ekrem İmamoğlu: Tatil bana yakışıyor
11,427 kez izlendi
1
Fransa'daki koronavirüs vakası 5'ye yükseldi
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişide daha koronavirüs görüldüğünün açıklanmasıyla beraber, Fransa'daki vaka sayısı 5'e yükseldi.
2
Tüm kanser türlerine karşı tedavi yöntemi
Bilim insanları, bağışıklık sisteminde tüm kanser türlerini tedavi edebilecek bir hücre reseptörü keşfetti.
3
Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası
Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.
4
DEAŞ Kerkük'te silahlı saldırı düzenledi: 2 ölü
DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde bir askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 2 asker öldü.
5
ABD Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
ABD Merkez Bankası (FED), faizleri değiştirmediğini açıkladı.
6
Veyis Ateş'ten Kızılay Başkanı'na FETÖ sorusu
Veyis Ateş, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a gündemdeki tüm konuları açık açık sordu.
7
TSK kışlayı depremzedelere açtı
TSK, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları
[+] Görüş bildir